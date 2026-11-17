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ABD'de dijital sistemlerdeki aksaklıklar sürerken, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağın devre dışı kaldığı öne sürüldü.

CNN'in 5 kaynağa dayandırdığı haberde, NSA'nın kurum içi iletişim ağında kesinti yaşandığı belirtildi.

Siber saldırıya dair bulgu yok

Haberde, ajansın sorunun boyutunu anlamaya çalıştığı, ancak şu ana kadar bir siber saldırıya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Ajans, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

Personel için kademeli giriş ve çıkış

Kaynaklar, NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağındaki sorunun kapsamını ajansın anlamaya çalıştığını söyledi. Ajansın personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığı da kaynaklarca ifade edildi.

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NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.

ABD'de dijital kesintiler birçok büyük platforma yayıldı

ABD'de dijital sistemlerde yaşanan aksaklıkların kapsamı genişliyor.

Downdetector verilerine göre; Gmail, Marriott, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 dahil olmak üzere çok sayıda büyük hizmette erişim sorunları bildirildi. Apple Destek, App Store, iCloud ve Apple Pay hizmetlerinde de kullanıcı şikayetlerinin hızla arttığı kaydedildi.

ABD'de daha önce de aksamalar yaşandı

Dijital hizmetlerdeki anlık kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleriyle takip eden Downdetector.com, dün ABD'de birçok bankaya erişim sıkıntısı yaşandığını bildirmişti. Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo yer alıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçtiğimiz cumartesi günü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışları durdurmuştu.

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Ülke genelinde uçakların kalkışları 4 saatten uzun süre durmuş ve 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en uzun süreli kalkış durdurulması yaşanmıştı.

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