Rus askeri nakliye uçağı Sibirya'da düştü: 17 kişi hayatını kaybetti
Rus Hava Kuvvetleri'ne ait An-12 tipi askeri nakliye uçağı, Sibirya'nın Kemerovo bölgesinde düştü. Rus basınında yer alan haberlere göre, Yagunovo köyü yakınlarında meydana gelen kazada uçakta bulunan 17 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın Izvestia medya kuruluşu da uçaktaki 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Uçak havada alev aldı mı?
İlk haberlerde uçağın uçuş sırasında alev aldığı, ardından hızla irtifa kaybederek yere çakıldığı aktarıldı. Görgü tanıklarının anlatımlarına dayandırılan haberlerde, uçağın düşmeden önce gökyüzünde alevler içinde görüldüğü belirtildi. Ancak kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.
Rus yetkililerden açıklama geldi
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Yagunovo köyü yakınlarında bir havacılık kazası meydana geldiğini duyurdu. Olay yerine gittiğini belirten Seredyuk, acil durum ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü ve bölge yönetiminin gerekli desteği sağladığını bildirdi. Vali, açıklamasında uçağın tipi ve can kaybına ilişkin ayrıntılara yer vermedi.
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