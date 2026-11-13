Fransa Cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan İsrail'e net mesaj: Soykırım devam ederken normalleşme mümkün değil

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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda net bir tutum ortaya koyan Melenchon, Gazze'de yaşananlara ve bölgedeki işgallere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım devam ederken, Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri işgal altındayken normalleşmeden söz edilmesi mümkün değil."

İSRAİL'İN DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİYLE ANLAŞMAZLIĞI VAR

İsrail hükümetinin uluslararası alanda yaşadığı sorunlara da değinen Mélenchon, dünyanın birçok ülkesiyle anlaşmazlık içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı olması halinde izleyeceği diplomatik politikaya ilişkin de konuşan Fransız siyasetçi, farklı taraflarla görüşeceklerini ancak söylemeleri gerekenleri açıkça dile getirmekten çekinmeyeceklerini ifade etti.

Melenchon, "Farklı taraflarla görüşeceğiz ve ardından söylememiz gerekenleri dile getireceğiz. Bunu açıkça, doğrudan söyleyeceğiz." dedi.

İSRAİL’E GİRİŞİ YASAKLANDI

Fransa’da 18 Nisan’da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde LFI’nın adayı Melenchon’un geçtiğimiz hafta vaatlerinin yer aldığı bir kitap yayınlanmıştı. Kitapta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamayı vaadi dikkat çekmişti.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, LFI’nin İsrail karşıtı tutumu ve parti liderlerinin açıklamaları nedeniyle Melenchon ve Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot’un ülkeye girişini yasakladı.

'İSRAİL'E GİRMEYİ TALEP ETMEDİM'

Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki İsrail'e giriş yasağını değerlendirdi.

Melenchon, "İsrail bana topraklarına girmeyi yasaklıyor. (Bu ülkeye) Girmeyi talep etmedim. İktidara gelirsek, söylememiz gerekeni söyleriz" ifadesini kullandı.

İktidara gelmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki soykırıma, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının işgal edilmesine, Lübnan'ın ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin kademeli olarak ilhak edilmesine tepki göstermeyi sürdüreceğini vurgulayan Melenchon, "En güçlünün veya en delinin kanununu reddetmek ve her koşulda uluslararası hukuka saygı göstermek; siyasi çizgimiz budur" ifadesine yer verdi.

Jean-Luc Melenchon, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da ise İsrail hükümetinin bu şekilde peşine düşmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İsrailli mevkidaşıyla ilişkilerinin nasıl olacağı yönündeki soruya ise Melenchon, "Bir soykırım varken, Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri işgal edilmişken bir normalleşme söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Melenchon ve LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot'nun İsrail'e yönelik "son derece düşmanca" tavırları nedeniyle bu ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirmişti.

Saar, iki Fransız siyasetçinin "skandal sözler" sarf ettiğini savunarak, Melenchon ve Panot'yu "iftira" yaymakla suçlamıştı.