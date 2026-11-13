Fransa Cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan İsrail'e net mesaj: Soykırım devam ederken normalleşme mümkün değil

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda net bir tutum ortaya koyan Melenchon, Gazze'de yaşananlara ve bölgedeki işgallere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
İSRAİL'İN DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİYLE ANLAŞMAZLIĞI VAR
İsrail hükümetinin uluslararası alanda yaşadığı sorunlara da değinen Mélenchon, dünyanın birçok ülkesiyle anlaşmazlık içinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı olması halinde izleyeceği diplomatik politikaya ilişkin de konuşan Fransız siyasetçi, farklı taraflarla görüşeceklerini ancak söylemeleri gerekenleri açıkça dile getirmekten çekinmeyeceklerini ifade etti.
İSRAİL’E GİRİŞİ YASAKLANDI
Fransa’da 18 Nisan’da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde LFI’nın adayı Melenchon’un geçtiğimiz hafta vaatlerinin yer aldığı bir kitap yayınlanmıştı. Kitapta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulamayı vaadi dikkat çekmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, LFI’nin İsrail karşıtı tutumu ve parti liderlerinin açıklamaları nedeniyle Melenchon ve Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot’un ülkeye girişini yasakladı.
'İSRAİL'E GİRMEYİ TALEP ETMEDİM'
Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki İsrail'e giriş yasağını değerlendirdi.
Jean-Luc Melenchon, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da ise İsrail hükümetinin bu şekilde peşine düşmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İsrailli mevkidaşıyla ilişkilerinin nasıl olacağı yönündeki soruya ise Melenchon, "Bir soykırım varken, Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri işgal edilmişken bir normalleşme söz konusu olamaz" yanıtını verdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Melenchon ve LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot'nun İsrail'e yönelik "son derece düşmanca" tavırları nedeniyle bu ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirmişti.
Saar, iki Fransız siyasetçinin "skandal sözler" sarf ettiğini savunarak, Melenchon ve Panot'yu "iftira" yaymakla suçlamıştı.
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