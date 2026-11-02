Dünyayı yaya dolaşan ilk insan ünvanlı Karl Bushby 28 yaşında ayrıldığı evine 57 yaşında geri döndü
Dünyanın etrafında hiç vasıta kullanmadan sadece yürüyerek dolaşan ilk insan olma unvanını taşıyan İngiliz macera insanı Karl Bushby, 28 yıl önce çıktığı devasa yolculuğun son etabını tamamlayarak memleketi Hull'a ve annesinin evine döndü. 28 yaşında evinden ayrılan ve 57 yaşında anasının kapısını çalan Bushby'nin o anları kameralara yansırken, 40 bin kilometreyi aşan bu tarihi yürüyüş dünya basınının odağına yerleşti.
Dünya tarihinin en sıra dışı ve en uzun soluklu maceralarından biri mutlu sonla tamamlandı. İngiliz macera insanı Karl Bushby, tam 28 yıl önce Birleşik Krallık’tan başlattığı ve hiç kesintisiz sürdürdüğü dünya turunu, yolculuğun başladığı yer olan Hull kasabasında, annesinin evine vararak noktaladı.
28 YILLIK MACERA SON BULDU
Yolculuğa başladığında 28 yaşında olan Karl Bushby, aradan geçen 28 yılın ardından 57 yaşında memleketine ayak bası. Yürüyüşü boyunca dünyanın dört bir yanından geçen, çölleri, dağları, donmuş denizleri ve binlerce kilometrelik zorlu coğrafyaları yaya olarak aşan Bushby, "dünyayı kesintisiz yürürek dolaşan ilk insan" olarak tarihe geçti.
40 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YOL YÜRÜDÜ
Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya, Rusya’dan Asya’ya kadar uzanan yaklaşık 40 bin kilometrelik güzergahı tamamlayan Bushby, bu süreçte pek çok bürokratik engelle, vize sorunlarıyla ve doğanın zorlu şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bering Boğazı’nı dondan yürüyerek geçmesi gibi tarihi başarılara imza atan maceracı, son etabını tamamlayarak İngiltere topraklarına giriş yaptı.
ANNESİYLE DUYGU DOLU ANLAR
Yolculuğunun son adımlarını atarak Hull'da annesinin evine kadar yürüyen Karl Bushby’yi kapıda ailesi, sevenleri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Gözyaşlarının ve kucaklaşmaların eksik olmadığı o tarihi anlar kameralara saniye saniye yansırken, Bushby’nin bu devasa başarısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.