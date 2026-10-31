Fransa'dan Almanya’ya sıçradı: Binlerce kişi hayat pahalılığı ve savaş politikalarına karşı yürüdü
Fransa’da öğrencilerin başlattığı ve kısa sürede işçi kesiminin de katılımıyla büyüyerek Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yayılan protestolar, Almanya’nın Köln kentinde de geniş katılımlı gösterilere dönüştü. Ren Nehri kıyısında toplanmaya başlayan binlerce gösterici, şehrin farklı noktalarından gelen kortejlerin katılımıyla kilometrelerce uzanan yürüyüş konvoyu oluşturdu.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, farklı toplumsal kesimlerin taleplerini içeren pankart ve dövizler dikkat çekti. Zorunlu askerliğe hayır, sendikal özgürlükler, dayanışma, hayat pahalılığına tepki, aşırı sağcı AfD’ye hayır, Gazze’deki katliamlar ve Alman hükümetinin savaş politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Türk sendikalarının ve sol grupların da yoğun katılım gösterdiği eylemlerde, farklı siyasi ve toplumsal talepler ortak sloganlarla dile getirildi.
“HAYAT PAHALILIĞI VE KISITLAMALAR HALKI SOKAĞA ÇIKARDI”
Gösteriye katılan ve gazetemize ismini vermek istemeyen bir eylemci, protestoların Fransa’da öğrenciler tarafından başlatıldığını, daha sonra işçilerin de katılımıyla büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:
“21 NOKTADA DAYANIŞMA EYLEMİ DÜZENLENİYOR”
Bir başka gösterici ise Fransa’da gençlik örgütlerinin başlattığı eylemlere destek amacıyla Almanya’nın 21 ayrı noktasında dayanışma gösterileri düzenlendiğini belirtti.
Eylemcinin açıklamasına göre gösterilerin ana gündemini zorunlu askerliğe karşı çıkış, barış çağrısı, hayat pahalılığı, işten çıkarmaların durdurulması, taşeron sisteminin sona erdirilmesi ve kadın cinayetlerine karşı mücadele oluşturdu.
ALMAN HÜKÜMETİNE SERT ELEŞTİRİLER
Öte yandan gösteriler kapsamında Almanya Federal Hükümeti’ne yönelik dağıtılan bildirilerde, Fransa’daki protestolar üzerinden Avrupa hükümetlerinin ekonomi ve savaş politikaları eleştirildi.
Bildiride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un protestolar karşısında baskı yöntemlerine başvurduğu ileri sürülerek, hükümetin finans piyasalarının taleplerini ve yüksek askeri harcamaları halkın itirazlarına rağmen uygulamaya çalıştığı savunuldu.
Almanya’da Başbakan Friedrich Merz ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil liderliğindeki hükümet de benzer politikalar izlemekle eleştirildi. İtalya’daki Meloni hükümeti ve ABD’deki Trump yönetimiyle de karşılaştırma yapılan bildiride, Avrupa’da savaş harcamalarının artırılması ve sosyal hakların kısıtlanmasının aynı siyasi yaklaşımın parçaları olduğu öne sürüldü.