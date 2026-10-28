Hollanda'da Filistin'e destek için 111 haftadır hafta içi her sabah sessiz protesto düzenleniyor

Hafta içi her sabah 08.30-09.30 saatlerinde düzenlenen "Sessiz Sokak Protestosu", yağmur, kar ve aşırı sıcak hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.Yaklaşık iki yıl önce bir kadının elinde bir pankartla sessizce durmasıyla başlayan protesto, zamanla büyüyerek 150 kişilik bir dayanışma grubuna dönüştü.

Çalışanlar, öğrenciler ve emeklilerden oluşan grup üyeleri, günlük yaşamlarına göre dönüşümlü olarak eyleme katılıyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için bisikletleriyle meydandan geçen çok sayıda kişi, göstericilerle karşılaşıyor. Halk otobüslerinin de güzergahında bulunan meydandaki eylem, kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Eylemin başladığı ilk dönemlerde göstericilere karşı çekimser davranan vatandaşlar, zamanla protestoya destek vermeye başlayarak meydandan geçerken zafer işareti yapıyor veya destek sözleriyle dayanışma gösteriyor.