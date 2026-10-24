23:05, 24/10/2026, Cumartesi
Hitler'in Kartal Yuvası küle döndü
Hitler'in 'Kartal Yuvası' olarak bilinen tarihi dağ evi şüpheli yangında küle döndü. Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan ve Nazi diktatörü Adolf Hitler'in 'Kartal Yuvası' (Kehlsteinhaus) olarak bilinen tarihi dağ evi, gece saatlerinde çıkan büyük bir yangınla adeta küle döndü. Berchtesgaden yakınlarında Alp Dağları'nın zirvesinde yer alan yapıdaki alevlere yaklaşık 200 itfaiyeci ve acil durum personeli müdahale etti. Saatler süren zorlu çalışmalara rağmen, tarihi binanın neredeyse tamamen yandığı ve ağır hasar aldığı açıklandı. Olay sırasında binanın boş olması olası bir can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmese de Alman polisi kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Kapsamlı bir soruşturma başlatan güvenlik güçleri, olay yerine yakın bir bölgede şüpheli bir şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
1938 yılında Nazi üst düzey yetkilileri ve diplomatik konuklar için inşa edilen Kehlsteinhaus, uçuruma bakan eşsiz konumuyla biliniyordu. Hitler'in zaman zaman uğradığı ve 'Çay Evi' olarak da anılan yapı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki ağır müttefik bombardımanlarından tesadüf eseri sağ çıkmayı başarmıştı. Savaşın ardından uzun yıllar restoran ve turistik bir anıt olarak milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapının, savaş uçaklarının yıkamadığı bir tarihin ardından şüpheli bir yangınla tarih sahnesinden silinmesi dikkat çekti.