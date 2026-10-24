Hitler'in Kartal Yuvası küle döndü

Eski Yunan istihbaratçı canlı yayında çıldırdı: Türkler sürekli şut çekiyor biz de yiyoruz

Katıldığı bir programda Türkiye ile Libya'daki her iki hükümet tarafından imzalanarak yürürlüğe giren münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasını yorumlayan eski Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis kontrolden çıktı. Yunanistan'da hükümetin ve hükümeti destekleyen kesimin Türkiye'nin bu zaferini bir "Yunan tuzağı" olarak yorumlamasını eleştiren Kalenderidis, "Biraz ciddi olun, lütfen. Hem Yunanistan diplomatik bir yenilgi alacak hem de bu durum Türkiye için ciddi bir yıkım mı oluşturacak? Mısır hezimete uğradığını itiraf ediyor, biz de yenilgiye uğradık" dedi. Miçotakis yönetiminin Türkiye karşısında hezimete uğramasını algı operasyonlarıyla halk nezdinde tersine çevirmeye çalıştığını iddia eden eski istihbaratçı, "Yani biz de şöyle kaliteli bir siyasi söylemi hak etmiyor muyuz? Türkiye ne yaparsa arkasından koşuyoruz. Bu ülkenin ciddi bir strateji sorunu var" ifadelerini kullandı.