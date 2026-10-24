Rusya Ve Ukrayna arasında dev takas: Yüzlerce asker karşılıklı serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen diplomasi trafiği sonucunda karşılıklı olarak 270’şer esir askerin değişiminin yapıldığı bildirildi. Toplamda 540 askerin özgürlüğüne kavuştuğu dev takasta, 5'i öldü sanılan toplam 9 Ukraynalı sivil de ülkesine döndü.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, taraflar arasında dikkat çeken kapsamlı bir esir değişimi gerçekleştirildi. Karşılıklı müzakereler neticesinde 270 Rus askeri ile 270 Ukraynalı asker serbest bırakıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna tarafından teslim alınan 270 Rus askerinin ilk etapta Belarus'a getirildiği aktarıldı. Açıklamada, yurda dönen askerlere Belarus'ta gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı ve psikolojik desteğin sağlandığı ifade edildi.
ÖLDÜ SANILAN SİVİLLERİN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takas sürecine dair bilgileri doğruladı. 270 Ukraynalı askerin ülkeye salıverildiğini belirten Zelenskiy, askerlerin yanı sıra sivillerin de takas kapsamına dahil edildiğini açıkladı.
Zelenskiy, operasyon sonucunda 5'i kamuoyunda veya kayıtlarda öldü olarak bilinen kişiler olmak üzere toplam 9 Ukraynalı sivilin de ülkeye getirildiğini duyurdu. Bütün Ukraynalı esirlerin özgürlüklerine kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.