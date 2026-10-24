12:13, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:13, 24/10/2026, Cumartesi
Bulgaristan'da Parlamento Başkanı Dotsova'nın koruması gazeteciyi iterek yere düşürdü
Bulgaristan’da Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’nın koruması, aracın kapısını açarak soru sormaya çalışan bir gazeteciyi iterek yere düşürdü. O anlar kameraya yansırken Dotsova, yerde acıyla kıvranan gazeteciyi umursamadan aracıyla oradan ayrıldı. Yaşanan anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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