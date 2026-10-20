13:46, 20/10/2026, Salı
Fransa’da sokaklar alev alev: Öğrenci eylemleri yağmaya dönüştü polisin şiddet görüntüleri tepki çekti
Fransa’da öğrencilerin eğitim talepleriyle başlattığı kitlesel protestolar, farklı grupların da katılımıyla kısa sürede kontrol sağlanamaz bir boyuta ulaştı. Eylemlerde iş yerleri hedef alınırken, kent sokaklarında yağma olayları baş gösterdi. Caddelerdeki dükkan ve mağazalara yönelik saldırı görüntüleri uluslararası basında geni yankı uyandırdı.
KADIN GÖSTERİCİLERE SERT COPLU MÜDAHALE
Sokaklardaki tansiyon yükseldikçe Fransız güvenlik güçlerinin müdahale dozu da tartışmaları beraberinde getirdi. Eylemciler ile polisin sık sık karşı karşıya geldiği olaylarda, polisin kullandığı orantısız güç kamuoyunun sert tepkisini çekti.
Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, polis ekiplerinin aralarında kadınların da yer aldığı bir grup gence coplarla sert şekilde müdahale ettiği anlar yer aldı.
Güvenlik güçlerinin şiddet içeren bu tavrı, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.