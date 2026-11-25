Batı Avustralya'yı temsil eden bağımsız Senatör Payman, dijital platformların kullanıcı güvenliğine ilişkin sorumluluklarını ele alan yasa tasarısının görüşmeleri sırasında kızını kucağında tutarak konuşmasını gerçekleştirdi.
SENATÖR BEBEKLE "CE-E" OYNADI
Payman'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada arkasında oturan bağımsız Senatör Lidia Thorpe'un hareketleri dikkat çekti.
ANNELİK VE SİYASET AYNI KÜRSÜDE
Görev yaptığı dönemde doğum yapan ilk Batı Avustralyalı senatör olan Fatima Payman, daha önce de kızıyla birlikte Senato oturumlarına katılmıştı.
Avustralya Parlamentosu'nun uygulamaları, milletvekili ve senatörlerin bebeklerini oturumlara getirmelerine ve bakım ihtiyaçlarıyla ilgilenmelerine imkan tanıyor. Daha önce annelik ve doğum sonrası çalışma hayatına dönüşün zorluklarını gündeme getiren Payman'ın bebeğiyle yaptığı konuşma, parlamentoda annelik ile siyasi sorumlulukların bir arada yürütülmesine ilişkin dikkat çekici bir örnek oluşturdu.
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