Berlin’de Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: Polis evine dönen gençleri trende sıkıştırıp yumrukladı

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Ekonomik darboğaz, sosyal kesintiler ve savaş politikalarının gölgesindeki Almanya’da gençlerin öfkesi sokaklara taştı. Kendilerini "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) olarak adlandıran gençlik inisiyatifinin çağrısıyla başkent Berlin’de düzenlenen protesto gösterisi, Alman polisinin orantısız güç kullanımı ve trendeki sert müdahalesiyle gündeme oturdu.

EVİNE DÖNEN GENÇLERE TRENDE MÜDAHALE

Yürüyüş sırasında Alman polisi ile göstericiler arasında sık sık gerginlik ve arbede yaşandı. Müdahalenin dozunu artıran Berlin polisi, protestonun ardından dağılarak evlerine dönmek üzere trene binen gençlerin peşini bırakmadı.

Tren vagonlarının içerisine giren polis ekiplerinin gençlere yönelik sert müdahalesi kameralara saniye saniye yansırken, Alman yetkililer çıkan olaylarda toplam 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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20 KASIM'DA DEVASA GÖSTERİ PLANLANIYOR

Alman polisinin baskı ve gözaltı hamlelerine rağmen geri adım atmayan Gen Z regelt inisiyatifi, eylemlerini büyütme kararı aldı. 20 Kasım tarihinde Avrupa çapında geniş katılımlı bir eylem çağrısı yapan organizatörler, yalnızca başkent Berlin’deki büyük gösteriye 15 bin kişinin katılmasının beklendiğini duyurdu.