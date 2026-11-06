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00:14, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 00:28, 06/11/2026, Cuma

Fransa sokaklarındaki karışıklık devam ediyor: Polisten göstericilere sert müdahale

Fransa'da hayat pahalılığına karşı ve maaş artışı talebiyle işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen genel grev kapsamında ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler gerçekleştirildi. Başkent Paris başta olmak üzere Lille, Rennes ve Lyon gibi kentlerde polisin biber gazı, cop ve sert gözaltı tedbirleriyle müdahalede bulunduğu eylemlerde çok sayıda kişi yaralanırken onlarca gösterici gözaltına alındı.

Fransa’da artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve kamu hizmetlerindeki bütçe kesintilerine karşı işçi sendikalarının çağrısıyla başlayan genel grev, ülkeyi adeta kilitledi. Eğitim, ulaşım ve medya da dahil olmak üzere pek çok kritik sektör çalışanının katıldığı grev kapsamında başkent Paris, Marsilya ve Lille gibi büyük kentler dahil 200’ü aşkın noktada kitlesel protestolar düzenlendi.

Sarı Yelekliler ile öğrenci gruplarının da destek verdiği eylemlerde, maaşların artırılması ve kamudaki bütçe kesintilerine son verilmesi haykırıldı. Ülkenin en büyük sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT), gösterilere ülke genelinde 1,6 milyon kişinin katıldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı ise katılım sayısını yaklaşık 600 bin olarak açıkladı. Eylemler nedeniyle ülke çapında 70 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

POLİS COP VE BİBER GAZI KULLANDI

Başkent Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda bir orkestranın konseriyle başlayan yürüyüş, kısa sürede gergin anlara sahne oldu. Fransız bayrakları ve "Kapitalizm öldürür" yazılı pankartlarla ilerleyen kalabalığa polis biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Lille kentinde polisin bazı göstericileri yüzüstü yere yatırarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansırken; Rennes’de barikat kuran gruplarla kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı.

LYON'DA 40 YARALI

Rhone Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Lyon’daki şiddetli olaylarda 34’ü polis olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı, 5 dükkan hasar gördü ve 24 kişi gözaltına alındı. Ülkeyi saran protesto ve grev dalgası karşısında Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun, alım gücünü artırmak ve sorunlara çözüm aramak amacıyla 9 Kasım'da Paris'te sendika temsilcileriyle masaya oturacağı bildirildi.

Başlıklar :FransaprotestoFransız polisi
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