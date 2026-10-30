21:44, 30/10/2026, Cuma
Hollanda'da protesto endişesi: Mağazalar vitrinlerini ahşap panellerle kapattı
Hollanda'nın Lahey kentinde olası protestolar öncesinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada çeşitli kentlerde gösteri düzenlenmesine yönelik çağrıların ardından, kent merkezindeki mağazalar olası olaylara karşı vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak önlem aldı.
Hollanda'da sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrıları, esnafı harekete geçirdi.
Başkent Amsterdam ve diğer kentlerde gösteriler yaşanabileceğine yönelik paylaşımların ardından Lahey'deki mağazalar da olası olaylara karşı hazırlık yaptı.
MAĞAZALARIN VİTRİNLERİ AHŞAP PANELLERLE KAPATILDI
Lahey kent merkezinde bulunan bazı işletmeler, gösteriler sırasında yaşanabilecek taşkınlıklar ve maddi hasar ihtimaline karşı vitrinlerini ahşap panellerle korumaya aldı.
Mağazaların ön cephelerinin panellerle kaplandığı görüntüler dikkat çekerken, kent merkezinde protesto ihtimaline karşı alınan önlemler kameralara yansıdı.