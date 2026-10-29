17:23, 29/10/2026, Perşembe
Rusya’nın Harkiv’e İHA saldırısında araç parkı alev aldı
Ukrayna’nın Harkiv kentine gece saatlerinde düzenlenen Rusya kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırısında, tanker ve otobüslerin bulunduğu araç parkı isabet aldı. Saldırının ardından park halindeki kamyonlar, otobüsler ve iş makinelerinde yangın çıktı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu araçların alev aldığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yanan araçlara müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından paylaşıldı.
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