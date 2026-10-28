İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren faciasının boyutu havadan görüntülendi

İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı

İspanya’da Madrid’ten Sevilla’ya giden iki yüksek hızlı tren çarpıştı. Demiryolu işletmecisi Adif tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada Renfe treninin Iryo trenine arkadan çarptığı ifade edilerek, "Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafik askıya alındı" denildi. Castilla La Mancha Hükümet Sözcüsü Esther Padilla, yaptığı açıklamada kazada 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Padilla, Iryo’ya ait iki vagonun raydan çıktığını, kazanın nedeninin ve yaralı sayısının ise henüz bilinmediğini aktardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toledo’daki tren kazasından dolayı şok içindeyim. Ulaştırma Bakanı ve Castilla La Mancha Başkanı ile sürekli temas halindeyim. Acil servisler, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için ilgili tüm idarelerle koordinasyon içinde sahada çalışıyor. Tüm mağdurlara ve ailelerine sevgilerimi, dayanışmamı ve desteğimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan 18 Ocak’ta İspanya’nın güneyinde iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı.