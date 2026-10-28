İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren faciasının boyutu havadan görüntülendi
İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen faciada can kaybı 68'e yükseldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazada iki vagon raydan çıkarak şarampole devrilirken, olay yerinden kaydedilen havadan görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
İspanya'da 28 Ekim sabahı meydana gelen tren faciasında bilanço ağırlaşıyor. Toledo kenti yakınlarındaki Urda ve Los Yébenes mevkileri arasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e çıktı.
Yerel saatle 08.54'te meydana gelen kazada, Madrid'den Sevilla'ya giden Renfe şirketine ait AVE hızlı treni, aynı hat üzerinde bulunan Iryo şirketine ait trene arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Iryo treninin iki vagonu raydan çıkarak şarampole devrildi.
FACİANIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgesi havadan görüntülendi. Görüntülerde raydan çıkan ve ağır hasar alan vagonlar ile çevrede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri yer aldı.
Kastilya-La Mancha Özerk Yönetim Başkanı Emiliano García-Page, kazada yaşamını yitiren 68 kişiden 44'ünün Iryo, 24'ünün ise Renfe treninde bulunduğunu açıkladı.
ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaza bölgesinde itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vagonların enkazında arama faaliyetlerinin sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini belirtiyor. García-Page, yaşananları "Tam bir trajedi" sözleriyle değerlendirirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İlk değerlendirmelerde sinyalizasyon sistemindeki arızanın ardından yapılan hatalı yönlendirmenin kazaya yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
Kaza nedeniyle Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki hızlı tren seferleri durdurulurken, Toledo çevresindeki hastanelerde planlanan bazı ameliyatlar ertelenerek yaralıların tedavisine öncelik verildi. İspanya'da 18 Ocak 2026'da Kurtuba'nın Adamuz ilçesinde meydana gelen bir başka tren kazasında da 46 kişi hayatını kaybetmişti.