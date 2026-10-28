Erdoğan’dan İspanya’daki tren kazası için taziye mesajı: Acınızı paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu: Külliyede dev Cumhuriyet resepsiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında yoğun bir program icra edecek. Anıtkabir ziyareti ve Beştepe Millet Ormanı açılışıyla başlayacak gün, Türk dünyası liderlerinin katıldığı resmi akşam yemeği, nişan tevcihi ve Kıraç ile Dimash Qudaibergen konserleriyle devam edecek.