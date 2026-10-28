Erdoğan’dan İspanya’daki tren kazası için taziye mesajı: Acınızı paylaşıyoruz
, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:33, 28/10/2026, Çarşamba17:15, 28/10/2026
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’da meydana gelen tren kazasının ardından geçmiş olsun ve taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını Türkiye ve Türk milleti adına paylaştığını belirterek İspanya halkına ve hükümetine dayanışma mesajı gönderdi.
İspanya’nın
Toledokenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 64 kişi hayatını kaybetti. 80 yaralıdan 50'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin İspanya halkı ve hükûmetiyle dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.
"Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum"
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum"
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