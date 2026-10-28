Bakan Murat Kurum ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
13:49, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
ABB Başkanı Mansur Yavaş-Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Dğişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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