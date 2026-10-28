Bakan Murat Kurum ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Bulgaristan’da kritik savunma zirvesi: Bakan Güler katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Sofya’ya gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, üç ülkenin savunma gündeminin ele alınması bekleniyor.