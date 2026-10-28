Bulgaristan’da kritik savunma zirvesi: Bakan Güler katılacak

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Bulgaristan’a gitti.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sofya’ya gelişinde Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov, Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Stoyan Stopov ve Sofya Askeri Ataşemiz Albay Uğur Mertoğlu tarafından karşılandı” ifadeleri kullanıldı.

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