Canbolat: Hicri İsrail’in kuklası

Lübnan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi Lideri Velid Canbolat, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Dürzileri Suriye’ye müdahale için kullandığını ve Dürzi Şeyh Hikmet el-Hicri’nin “Din adamı değil, İsrail’in kuklası olduğunu” söyledi. Hollandalı gazeteci Hadley Gambley’e verdiği röportajda, Dürzi toplumunun Arap ve İslam toplumunun bir parçası olduğunu dile getiren Canbolat, “Hicri, Dürzileri kendi tarihlerinin aksi yönüne götürüyor. O, iddia ettiği gibi bir din adamı değil İsrail’in kuklasıdır. Hicri, Suriyeli Dürzilerin tamamını temsil etmiyor. Tüm Dürziler, Suveyda’da yaşamıyor ve Hicri’nin politikaları Şam’ın mahallelerinde ve başka kentlerde yaşayan Dürzileri tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı. Dürzilerin İsrail tarafından kullanılmasına asla razı olmayacağını dile getiren Canbolat, “Yalnız başıma bile kalsam yine de bu tavrımdan vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.