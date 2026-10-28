Tüm dünya Keşmir halkının yanında olmalı

Elçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Pakistan Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ katıldı. Bhutto, Keşmir sorununun 1947’den bu yana çözüme kavuşturulamadığını hatırlattı. Bhutto, “Bir ihtilafın nesiller boyunca devam etmiş olması, onun çözüme kavuştuğu anlamına gelmez” dedi. Pakistan’ın Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkını savunmayı sürdüreceğini kaydeden Bhutto, çözümün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Keşmir konusunda sergilediği tutarlı duruşa da teşekkür etti. Güray Alpar, Keşmir meselesinin yalnızca siyasi bir anlaşmazlık olmadığını, insan onurunu ve temel hakları doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Alpar, “Tüm dünya Keşmir halkının yanında yer almalı” dedi.

ÇÖZÜM “ADALET VE DİYALOG”

Recep Akdağ ise Keşmir’de kalıcı barışın adalet ve diyalogla sağlanabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler kararlarına dikkat çeken Akdağ, Keşmir halkının kendi geleceği hakkında özgürce karar verebilmesi gerektiğini belirtti. Akdağ, sorunun çözümü için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.