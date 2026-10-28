Yumuşak Dexit önerisi

Weidel, bu değişikliklerin hayata geçirilmemesi durumunda Alman halkının AB’den ayrılma konusunda referandumla karar vermesi gerektiğini söyledi. “Egemen Uluslar, Ortak Bir Avrupa” başlıklı strateji belgesi, Avrupa Parlamentosu için doğrudan seçimlerin sona erdirilmesini ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin bunun yerine ulusal parlamentolar tarafından atanmasını öngörüyor. Weidel, “AB artık egemen devletlerden oluşan bir birlik değil” diyerek “karar alma sürecinin ulusal parlamentolar ve hükümetler tarafından devralınması gerektiğini” savundu. Belgede ayrıca AB bütçesinde ciddi kesintiler yapılması, avro sisteminin “köklü biçimde yeniden yapılandırılması”, net sıfır emisyon hedeflerinin geri alınması ve 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama planının iptal edilmesi çağrısında bulunuluyor. Belgeye göre, AfD liderliğindeki bir hükümet “kayda değer değişiklikler” elde edemezse, “Alman halkı ülkenin hangi yolu izleyeceğine kendisi karar vermeli.” Bu ifade, Almanya’nın AB’den ayrılması anlamına gelen ve “Dexit” olarak adlandırılan bir referandum ihtimaline işaret ediyor. Fransa'da anketlerde birinci sırada çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in de AB'ye yönelik benzer önerilerde bulunduğu ve "Frexit" teklifini savunduğu biliniyor.

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