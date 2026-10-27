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Beştepe'de kritik zirve: Siber Güvenlik Kurulu toplandı

Beştepe'de kritik zirve: Siber Güvenlik Kurulu toplandı

Lokman Özdemir
17:19, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 17:19, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Beştepe'de kritik zirve: Siber Güvenlik Kurulu toplandı
Siber Güvenlik Kurulu

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Siber Güvenlik Kurulu
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Türkiye'nin siber güvenlik stratejisini ilgilendiren tüm başlıkların kapsamlı bir şekilde tartışıldığı zirvede, ulusal siber güvenlik adımları mevcut riskler ışığında masaya yatırılıyor.

Toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.
Toplantının ana gündem maddelerini; kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve yerli-milli teknolojilerde kapasitenin geliştirilmesi oluşturuyor.

Siber Güvenlik Kurulu, son olarak 5 Mayıs 2026 tarihinde yine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelmişti.

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Başlıklar :siber güvenlik kurulurecep tayyip erdoğanbeştepe
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