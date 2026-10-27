Beştepe'de kritik zirve: Siber Güvenlik Kurulu toplandı

Muğla ve Bodrum belediye başkanları için dikkat çeken kulis: 'Geçmeye çok yakın'

Gazeteci Sinan Burhan ve Aytunç Erkin, CHP’den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ilişkin canlı yayında yeni kulis bilgileri paylaştı. AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar bulunan Aras hakkında konuşan Burhan, Muğla’daki yerel gazeteciler ve siyasetçilerle görüştüğünü belirterek, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın AK Parti’ye geçmeye çok yakın olduğunu ifade ediyorlar. Şahsi kanaatim, böyle giderse Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci AK Parti’ye geçecek” dedi. Burhan’ın değerlendirmesinin ardından Aytunç Erkin de “Muğla’da Ahmet Aras geçerse Tamer Mandalinci’nin de geçeceği söyleniyor” ifadelerini kullandı.