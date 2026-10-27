Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yarın Türkiye’ye geliyor
15:46, 27/10/2026, Salı
AA
Recep Tayyip Erdoğan - Kasım Cömert Tokayev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in temaslarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi veren Duran, şunları kaydetti:
"Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."
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