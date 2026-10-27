Bakan Kurum Antalya'daki dev COP31 zirvesinin detaylarını paylaştı: 10 öncelikli eylem planı masada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" panel programında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl proje başladığından beri 520 milyon ambalajı ekonomimize yeniden kazandırdık.

Sıfır Atık projesi Seferberliğe dönüştü. Küresel ölçekte yürüttüğümüz ortak çalışma dili Sıfır Atık Projesi. Çocuklar sayesinde aileler alışkanlıklarını değiştirdi.

İklim değişikliği ile mücadele güçlü bir mücadele gerektiriyor. İnsanlığın doğa ile barışması gerektiği inancıyla insanlığı davet ediyoruz. Kuraklıkla mücadele eden bir ülkeyi de, deniz seviyelerinin yükselmesinden endişe eden bir devleti de Antalya'daki COP31'e davet ediyoruz.

Diyalogla yol haritamızı belirleyerek iradeyi güçlendirecek ve bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz.

COP31'de ne söyleyeceğiz? Artık taahhütleri eyleme geçme zamanıdır.

10 önceliği Antalya'da konuşacağız. Önceliğimiz Sıfır Atık. Ana başlıklardan biri olacak. Küresel atık üretiminde artışı yarı yarıya indireceğiz.

Döngüsel malzeme kullanım oranını 2035 yılına kadar yüzde 15'e çıkaracağız. Denizlerimiz ve okyanuslarımı korumak. Buralar bizim karbon yutak alanlarımız.

Gıda Güvenliği. Rusya - Ukrayna krizinde dünya Türkiye'nin tahıl ambarındaki girişimini konuşuyor. İklime dayalı tarımı yaygınlaştırma amacı ile hareket ediyoruz.

İklim dirençli şehirler. Binaların enerji kullanım oranını yüzde 25 azaltmak hedefimiz. İller Bankası ile sörf uygulamasını hayata geçirdik. Bunun yanında iklim uygulama köprüsünü hayata geçiriyoruz. Projeden finansmana erişime kadar tüm bağlantıları geliştireceğiz.

Enerji krizi arkasından enflasyonu getiriyor. Ülkelerin yaşamadığı tarihi enflasyonla ülkeleri karşı karşıya bırakıyor. "

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