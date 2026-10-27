Türk dünyasında iş birliği genişliyor

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi’nin 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirileceğini söyledi. “Türk Yüzyılı Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenecek zirve öncesinde 29 Ekim’de Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplanacağını belirten Zorlu, birçok alanda yeni iş birliği kararlarının alınmasının beklendiğini ifade etti.

FUTBOLCULARA YERLİ STATÜSÜ

Türk devletlerinin futbol federasyonlarının bir araya geldiğini belirten Zorlu, zirveyle birlikte ülkeler arasında futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde değerlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. İki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını söyleyen Zorlu, ortak e-ticaret platformu kurulması konusunda da mutabakata varıldığını bildirdi.

HAVALİMANLARINDA ORTAK KONTUAR ÇALIŞMASI

Türk devletleri vatandaşlarının ülkeler arasındaki seyahatlerinin kolaylaştırılması için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıklayan Zorlu, havalimanlarında bu ülke vatandaşlarına yönelik ortak kontuar oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Söz konusu adımın ülkeler arasındaki seyahat hareketliliğini artırmaya yönelik olduğunu belirten Zorlu, vatandaşların birbirlerini daha yakından tanımasını sağlayacak ortak uygulamaların da turizme katkı sunmasının beklendiğini ifade etti. Zorlu, ayrıca Türk devletleri arasında Kadın ve Aile Konseyi kurulmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti.

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’YE GEÇECEK

Zorlu, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Millet Ormanı’nın açılacağını, burada 16 Türk devletinin bayrağı ile Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarının örneklerinin yer alacağını belirtti. Aynı gün liderlerin katılımıyla Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenleneceğini söyleyen Zorlu, 30 Ekim’deki zirveyle birlikte Türk Devletleri Teşkilatı’nın dönem başkanlığının Türkiye’ye geçeceğini açıkladı.

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