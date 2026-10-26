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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye sokakta bulunmadı sokağa da teslim edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye sokakta bulunmadı sokağa da teslim edilemez

18:57, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:49, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye sokakta bulunmadı sokağa da teslim edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasına değinen Erdoğan, iki ülkenin haklarının garanti altına alındığını belirterek, "AB başta olmak üzere verilen tepkilerin hiçbir meşru gerekçesi yoktur." dedi. Türkiye'ye operasyon çekilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye operasyon çekilemez. Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir. Basın özgürlüğü bahanesiyle hükümetimize saldıranlar nümayişle suç bastırmaya çalışmadan önce eğer yapabiliyorlarsa çıksınlar çarpık ve kirli ilişkilerini açıklasınlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.38'de başladı.



Üç saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Komşularımızdan başlayarak hemen her ülkeyle dostane ilişkiler tesis etmenin gayretindeyiz.

Uzun yıllar farklı sebeplerle kısıtlı münasebetlerimizin olduğu ülkelerle yeni ortaklıklar kurmaya gayret ediyoruz.

Acılar dinsin diye uğraşıyoruz.

Ateşe benzin dökenlere karşı barış çabasındayız.

Libya ile deniz yetki anlaşması...

Türkiye ve Libya'nın haklarını garanti altına alıyor.

AB başta olmak üzere verilen tepkilerin hiçbir meşru gerekçesi yoktur.

Doğu Akdeniz'le ilgili politikamız çok net.

Birilerine gol atmanın peşinde değiliz.

Sadece deniz yetki alanında hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz.

Şunu herkes bilmeli...

Gerçeklerden kopuk agresif söylemlerin hiç kimseye faydası olmaz.

Türkiye bu tür söylemlere prim veren, onlara göre politika belirleyen bir ülke değildir.

Bizim siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarıdır.

Daha önce bizi kıyasıya eleştiren "Libya'da ne işimiz var" diyen siyasetçilerin bugün hakkımızı teslim eden noktaya gelmeleri Türk siyasetinin geleceği adına kıymetli buluyorum.

Türkiye'ye operasyon çekilemez.

Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir.

Basın özgürlüğü bahanesiyle hükümetimize saldıranlar nümayişle suç bastırmaya çalışmadan önce eğer yapabiliyorlarsa çıksınlar çarpık ve kirli ilişkilerini açıklasınlar.

Kimse kusura bakmasın.

Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler.

Bizim ne basın özgürlüğüyle ne de eleştirel seslerle sorunumuz var.

Türkiye medya çeşitliliği açısından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir.

Avrupa'da televizyon kanalı sayısı itibariyle ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor.

Emeklilerimizin yaşadığı sorunların farkındayız.

Bu konuda şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik.

İnşallah 2027 bütçesinde emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.

Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.

Tarım ülkemiz için stratejik önemi yüksek bir sektördür.

Tarıma toplam 1 trilyon 305 milyar lira ayırdık.

İran'a yönelik saldırı haberlerinin son günlerde yoğunlaşması akaryakıt fiyatlarının tekrar yükselmesine yol açmıştır.

Temennimiz bölgemizi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyecek her türlü adımdan uzak durulmasıdır.

Biz bölgemizde yeni gerilim, çatışma alanları görmek istemiyoruz.

Biz başkalarının çıkarttığı savaşın bedelini de ödemek istemiyoruz.

Her ne kadar ekonomimiz bölgemizi sürekli diken üstünde tutan bu büyük badireyi mümkün olan en az hasarla atlatacak kapasiteye sahip olsa da bölgemizin en büyük ihtiyacı artık istikrar ortamının egemen olmasıdır.


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Başlıklar :Kabine ToplantısıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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