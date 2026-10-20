Yalçın Topçu'dan muhalefete 'sokak eylemi' tepkisi: Çözümün adresi Gazi Meclisimizdir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Halk TV’ye kayyum atanması tartışmaları ve muhalefetin sokak eylemi çağrısına ilişkin sağduyu çağrısı yaparak çözümün adresini gösterdi.

Muhalefetin tamamına tavsiyesinin milletin huzuru ve ortak gelecek için siyasi sorumluluğun gerektirdiği sağduyuyu gözeten, yapıcı ve yol gösterici bir siyaset anlayışını benimsemeleri olduğunu ifade eden Topçu, siyasi itirazların dile getirileceği, denetim yollarının işletileceği ve çözüm önerilerinin sunulacağı zeminin TBMM çatısı altı olduğunu kaydetti.

Topçu, yargı kararlarına ilişkin itirazların adresinin ise hukukun öngördüğü başvuru yolları olduğunu belirtti.

“ÇAĞRILARIN TOPLUMSAL SONUÇLARI FAYDA SAĞLAMAZ”

Barışçıl toplantı ve ifade özgürlüğüne saygı duyduklarını belirten Topçu, başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalefet liderlerinin kullandıkları dilin ve yaptıkları çağrıların doğuracağı toplumsal sonuçların kendileri için de bir fayda sağlamayacağının tecrübeyle sabit olduğunu ifade etti.

Topçu, muhalefetten vatandaşları sokakta karşı karşıya getirebilecek söylemlerden uzak durmalarının beklendiğini dile getirdi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUK GÜVENLİĞİ ORTAK HASSASİYETİMİZ”

Basın özgürlüğü, hukuk güvenliği ve adil yargılanma ilkelerinin herkesin ortak hassasiyeti olduğunu vurgulayan Topçu, devam eden süreçler hakkında peşin hüküm vermeden iddiaların ve itirazların hukuk içinde değerlendirilmesini savunmaları gerektiğini belirtti.

“MİLLETİMİZ SİYASETTEN HİZMET, ÇÖZÜM VE GÜVEN BEKLİYOR”

Milletin siyasetten hizmet, çözüm ve güven beklediğini ifade eden Topçu, siyasi rekabetin karşılıklı saygıyla sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Farklı düşüncelere sahip olunsa da aynı ülkenin geleceğinden sorumlu olunduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Topçu, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Bu vesileyle çağrım; sağduyuya, yapıcı muhalefete, hukuki yollara ve Meclis merkezli çözüm siyasetinizedir.”

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