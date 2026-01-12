Yalçın Topçu’dan Denktaş için anma mesajı: Tarihe emanet edilen bir lider

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesindeki tarihsel rolüne dikkat çekti.

Topçu, mesajında Denktaş’ı “Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesini uluslararası siyasetin soğuk ve çoğu zaman adaletsiz zemininde yılmadan savunan rol model bir lider” olarak nitelendirerek, “O, müzakere masalarında yalnızca bir siyasetçi değil; halkının onurunu, güvenliğini ve geleceğini temsil eden kadim bir devlet aklıydı” ifadelerini kullandı.

"Yalnızca geçmişin bir başlığı değil, geleceğin de stratejik anahtarlarından biri"

Merhum liderin hayatı boyunca verdiği mücadelenin konjonktürel kazançlara dayanmadığını vurgulayan Topçu, “Onun halkı ve vatanı için verdiği varlık mücadelesi, günübirlik çıkarların değil, tarihsel bir sorumluluğun mücadelesiydi” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinen Topçu, Kıbrıs meselesinin önemini koruduğunu belirterek, “Bugün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Kıbrıs meselesinin yalnızca geçmişin bir başlığı değil, geleceğin de stratejik anahtarlarından biri olduğunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu. Denktaş’ın mirasına işaret eden Topçu, “Rahmetli Denktaş’ın bıraktığı miras, günü kurtaran söylemlerden ziyade uzun vadeli devlet aklına ve perspektifine dayanmaktaydı” ifadelerine yer verdi.

"Mücadelesi bugün hala diri"

Denktaş’ın duruşunun sonraki nesiller için yol gösterici olduğunu kaydeden Topçu, “Onun çizgisi, kendisinden sonra gelenlere haklılığın gürültüyle değil, sabırla ve dirençle savunulabileceğini göstermiştir” dedi.

Mesajının sonunda Denktaş’ı saygı, rahmet ve özlemle andığını belirten Topçu, “Merhum Rauf Raif Denktaş’ı anarken, onun mücadelesinin bugün hâlâ diri olduğunu görmek; Kıbrıs Türk halkının istiklal ve istikbali ile Türk devleti ve milletiyle olan ortak hafızası adına umut vericidir” ifadelerini kullandı.

"Tarihe emanet edilen lider"

Topçu, mesajını şu sözlerle tamamladı: