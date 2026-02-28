KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2026! KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan programa göre sınav bu yıl üç farklı eğitim seviyesinde gerçekleştirilecek. Adaylar, lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının başvuru tarihleri ile sınav günlerini sorguluyor.