OKULLARIN KAPANMA TARİHİ 2026: Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili tarihi

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte gözler yeniden tatil takvimine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okulların kapanış tarihini araştırıyor. Yaz tatiline geri sayım sürerken resmi takvim detayları merak konusu oldu.
Kasım ara tatili ve ocak ayındaki yarıyıl molasının ardından 2 Şubat’ta ders başı yapan milyonlarca öğrenci için şimdi yaz tatili heyecanı başladı. Eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih gündemdeki yerini koruyor. Okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem kapsamında planlanan ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından okullarda dersler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.