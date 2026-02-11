Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'un yerine yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Peki, Akın Gürlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılı bilgiler.
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.
2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Yılmaz Tunç'tan Akın Gürlek'e tebrik mesajı
Yılmaz Tunç, atama kararının ardından X’ten şu açıklamayı yaptı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.
2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.
23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.
Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.”
Yılmaz Tunç 4 Haziran 2023’te Bekir Bozdağ’ın yerine göreve gelmişti.