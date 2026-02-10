Yeni Şafak
TOKİ Bilecik kura sonuçları: 500 bin konut Bilecik TOKİ kazananlar tam isim listesi

11:4110/02/2026, Salı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim kapsamında Yüzyılın Konut Projesi’nde Bilecik etabı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 1.419 konut için noter huzurunda yapılan TOKİ Bilecik kura çekilişi, canlı yayınla takip edilirken, projede 55, 65 ve 80 metrekare seçenekleriyle 1+1 ve 2+1 daireler yer alıyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 TOKİ Bilecik kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahipleri sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte 500 bin sosyal konut Bilecik hak sahipliği belirleme kurası sonuçları isim listesi.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bilecik projeleri için hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bilecik’te yapımı planlanan bin 419 konut için kura çekimi Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ kura sonuçları 500 bin konut Bilecik TOKİ kazananlar isim listesi.

Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'de çekilen kura çekilişine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Bilecik TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Bilecik TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

