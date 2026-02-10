İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak, hangi gün? Üniversiteli bursu 10 bin TL İBB burs 2. taksit ödemesi tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli" desteği kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs veriliyor. İBB bursunun 10 bin TL olan ilk taksitleri geçtiğimiz ay öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. İBB burslarının ilk taksitlerinin yatırılmasının ardından öğrenciler 2. taksit ödemelerini araştırmaya başladı.
İBB burs 2. taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli eğitim desteği kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 20 bin TL ödeme yapıyor. İlk taksitin ocak ayında hesaplara aktarılmasının ardından İBB bursu 2. taksit ödemelerinin hangi ay yapılacağı merak ediliyor. Peki, İBB 2. taksit ne zaman yatacak? 2026 İBB burs 2. taksit hangi ay ödenecek? İşte, konuyla ilgili bilgiler...
İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.
İBB bursu 2. taksit ödemelerinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da nisan ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
İBB BURS NEREYE YATACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB burs ödemeleri Yapı Kredi bankası aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.
İBB BURSU KAÇ TAKSİT OLACAK 2026?
İBB bursu 2026 yılı için 20 bin TL olarak belirlendi. Öğrencilere ilk taksit ödemelerinde 10 bin TL yatırıldı. Bu kapsamda ikinci taksitlerde de 10 bin TL yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da İBB bursu 2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.