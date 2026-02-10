İBB bursu 2. taksitleri ne zaman yatacak, hangi gün? Üniversiteli bursu 10 bin TL İBB burs 2. taksit ödemesi tarihi

İBB burs 2. taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli eğitim desteği kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 20 bin TL ödeme yapıyor. İlk taksitin ocak ayında hesaplara aktarılmasının ardından İBB bursu 2. taksit ödemelerinin hangi ay yapılacağı merak ediliyor. Peki, İBB 2. taksit ne zaman yatacak? 2026 İBB burs 2. taksit hangi ay ödenecek? İşte, konuyla ilgili bilgiler...