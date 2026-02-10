Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav üç oturum şeklinde organize edilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihleri ve saati ÖSYM takvimiyle netleşti. 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2026 ÖSYM YKS başvuruları için son tarih.

1 /12 YKS 2026 başvuruları başladı. Bu sene Üniversite Sınavı'na katılacak milyonlarca kişi YKS başvuru tarihlerini bekliyordu. Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla alınacak, adaylar başvuru ücretini bankalar aracılığıyla yatıracak. Peki, YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2026 YKS başvuruları ile ilgili detaylar.

2 /12 2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.









3 /12 YKS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

4 /12 YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.



5 /12 2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.

6 /12 2026 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK? TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika





