Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2026 ÖSYM YKS başvuruları için son tarih

YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2026 ÖSYM YKS başvuruları için son tarih

12:5710/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav üç oturum şeklinde organize edilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihleri ve saati ÖSYM takvimiyle netleşti. 2026 YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2026 ÖSYM YKS başvuruları için son tarih.

YKS 2026 başvuruları başladı. Bu sene Üniversite Sınavı'na katılacak milyonlarca kişi YKS başvuru tarihlerini bekliyordu. Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla alınacak, adaylar başvuru ücretini bankalar aracılığıyla yatıracak. Peki, YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte 2026 YKS başvuruları ile ilgili detaylar.

2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.





YKS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?


Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?


Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI 


2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.

2026 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika

AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika

YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika



#YKS
#yks son başvuru
#ösym
#yks başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? 2026 Ramazan imsakiyesine göre 81 ilin teravih vakitleri