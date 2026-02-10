Birikimler artık cepten yönetiliyor

Mobil uygulamalar üzerinden standart banka hesabından daha farklı işleyen birikim hesabı ile tasarruflardan gelir elde edilebiliyor. Birikim yapmak zor görünse de bir birikim hesabı açarak kısa sürede kazanç sağlanabiliyor. Farklı çeşitlerde fonların bulunduğu birikim hesapları, tüketicilerin yoğun olarak başvurduğu yatırım kanalları arasında şimdiden yerini aldı. Birikim hesabında standart hesaptan farklı olarak belli bir vade süresi seçilebiliyor.

Yine mobil bankacılık içinde döviz hesabı açarak avro ve dolar gibi yabancı para cinsleri üzerinde birikim imkanı sunuluyor. Bireysel kullanıcılar bu sayede isterse eline geçen parayı yabancı para cinsine aktarabiliyor. Yine zaman kısıtı olmaksızın vatandaşlar paralarını TL’ye çevirebiliyor. Birikim hesabından, zaman fark etmeksizin, ek bir ücret/ceza ödemeden istediğiniz tutarda para çekilebiliyor. Aynı zamanda düzenli ödeme talimatı verilerek hesaptan otomatik olarak birikim yapılmasını olanak sağlayan birikim hesabı uygulamaları da tercih edilebiliyor. Böylece para otomatik olarak değerlendiriliyor. Bu işlem için kredi kartı limiti de kullanılabiliyor. Yine bu modelde birikim hesabına aktarılan paranın yatırım fonlarında değerlendirilmesi için kullanıcılar talimat verebiliyor. Yaşanan dijitalleşme hızla artış gösteren mobil bankacılık istatistiklerine de yansıyor.