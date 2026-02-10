Birikimler artık cepten yönetiliyor

Geniş hizmet ağıyla birer banka şubesine dönüşen mobil uygulamalar, tüketicilere pek çok işlemi gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Hem zaman tasarrufu hem de büyük bir kolaylık sunan aplikasyonlar artık öncelikli işlem kanalı haline geldi. Kullanıcılar, farklı seçeneklerdeki birçok yatırım işlemini mobil bankacılık uygulamalarından yapabiliyor.
Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin de etkisiyle kullanıcılar ağırlıklı olarak mobil uygulamalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşlem süresini kısaltan ve vatandaşlara zaman tasarrufu sağlayan mobil bankacılık uygulamaları artık akla ilk gelen ana işlem kanalı haline geldi. Daha önce sadece sınırlı sayıda işlemlerin gerçekleştirildiği mobil aplikasyonlar artık adeta cepteki banka şubelerine dönüştü. Tüketiciler işlemlerin tamamını cep telefonundan yapabiliyor.
BİRİKİM HESABI KULLANIMI YAYGINLAŞTI
Mobil uygulamalar üzerinden standart banka hesabından daha farklı işleyen birikim hesabı ile tasarruflardan gelir elde edilebiliyor. Birikim yapmak zor görünse de bir birikim hesabı açarak kısa sürede kazanç sağlanabiliyor. Farklı çeşitlerde fonların bulunduğu birikim hesapları, tüketicilerin yoğun olarak başvurduğu yatırım kanalları arasında şimdiden yerini aldı. Birikim hesabında standart hesaptan farklı olarak belli bir vade süresi seçilebiliyor.
DÖVİZ İŞLEMLERİ İÇİN KISITLAMA YOK
Yine mobil bankacılık içinde döviz hesabı açarak avro ve dolar gibi yabancı para cinsleri üzerinde birikim imkanı sunuluyor. Bireysel kullanıcılar bu sayede isterse eline geçen parayı yabancı para cinsine aktarabiliyor. Yine zaman kısıtı olmaksızın vatandaşlar paralarını TL’ye çevirebiliyor. Birikim hesabından, zaman fark etmeksizin, ek bir ücret/ceza ödemeden istediğiniz tutarda para çekilebiliyor. Aynı zamanda düzenli ödeme talimatı verilerek hesaptan otomatik olarak birikim yapılmasını olanak sağlayan birikim hesabı uygulamaları da tercih edilebiliyor. Böylece para otomatik olarak değerlendiriliyor. Bu işlem için kredi kartı limiti de kullanılabiliyor. Yine bu modelde birikim hesabına aktarılan paranın yatırım fonlarında değerlendirilmesi için kullanıcılar talimat verebiliyor. Yaşanan dijitalleşme hızla artış gösteren mobil bankacılık istatistiklerine de yansıyor.
Zaman sınırı ortadan kalktı
- Bankacılık kullanıcılarının işlemlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilmesi sebebiyle bankacılık işlemlerinde sınırların kalktığını söylemek yanlış olmaz. Müşteriler günümüzde para transferlerini ve ödeme işlemlerini günün her saatinde kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan cepten yapılan işlemler, şubelerdeki yığılmanın da önüne geçiyor. Özellikle Türkiye’de, devlet tarafından daha önce devreye alınan FAST sistemi, bu alandaki sınırların kalkmasında önemli rol oynadı. Cepten her türlü işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, sağlanan zaman tasarrufu sebebiyle dijital kanalları önceliklendirmeye başladı.