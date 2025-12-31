Yeni Şafak
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? Araç sınıfına göre güncel Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi

15:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 güncellendi. İstanbul'un simgesi köprülerden Marmara'nın dev projelerine uzanan bu yeni tarife, sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti de değişti. 15 Temmuz ve FSM Köprüsü otomobiller için tek yönlü 59 TL olacak. Peki, Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sınıf araç sınıfı için Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.

2026 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ ZAMLANDI


Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde trafiği büyük ölçüde rahatlatan Osmangazi Köprüsü'nün yeni geçiş ücretleri ise şöyle:


Araç Sınıfı Geçiş Ücreti (₺)


1 995,00 TL

2 1.590,00 TL

3 1.890,00 TL

4 2.505,00 TL

5 3.165,00 TL

6 6955,00 TL


OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?


Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016 akşamında Türk motosiklet pilotu Kenan Sofuoğlu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açılmıştır


2024 yılında Osmangazi Köprüsü'nden 19 milyon 464 bin 305 araç geçti

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ


Genel Bilgiler


Açılış Tarihi:30 Hazi

Konum: Körfez, Kocae

Bağlantı:İstanbul

Mühendislik Özellikleri


Ana İp Uzunluğu:1.550

Kule Yüksekliği: 252

Yol Genişliği:35 metre

Köprü Uzunluğu: 2.

Güzergah ve Bağlantılar


Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Osmangazi Köprüsü, bu yolların bir parçası olup, iki önemli şehir arasındaki ulaşımı hızlandırmaktadır.


Alternatif Kara Yolu: Köprü, İzmit Körfezi'ni geçmek için alternatif bir yol sunarak, mevcut feribot hatlarını ve kara yolunu hafifletmiştir.

Sadece köprü kullanarak körfez geçişi 2 saatten 6 dakikaya, projenin tümü tamamlandığında ise ortalama 8 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğu 3,5 saate düşmüştür.

