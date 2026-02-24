TOKİ Uşak kura sonuçları: 500 bin konut Uşak TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun kurası, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekiliyor. Uşak TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izleniyor. İşte 500 bin sosyal konut hak sahipliği belirleme kurası Uşak TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /142 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Uşak merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılıyor. İşte TOKİ Uşak kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

2 /142

3 /142

4 /142

5 /142

6 /142

7 /142

8 /142

9 /142

10 /142

11 /142

12 /142

13 /142

14 /142

15 /142

16 /142

17 /142

18 /142

19 /142

20 /142

21 /142

22 /142

23 /142

24 /142

25 /142

26 /142

27 /142

28 /142

29 /142

30 /142

31 /142

32 /142

33 /142

34 /142

35 /142

36 /142

37 /142

38 /142

39 /142

40 /142

41 /142

42 /142

43 /142

44 /142

45 /142

46 /142

47 /142

48 /142

49 /142

50 /142

51 /142

52 /142

53 /142

54 /142

55 /142

56 /142

57 /142

58 /142

59 /142

60 /142

61 /142

62 /142

63 /142

64 /142

65 /142

66 /142

67 /142

68 /142

69 /142

70 /142

71 /142

72 /142

73 /142

74 /142

75 /142

76 /142

77 /142

78 /142

79 /142

80 /142

81 /142

82 /142

83 /142

84 /142

85 /142

86 /142

87 /142

88 /142

89 /142

90 /142

91 /142

92 /142

93 /142

94 /142

95 /142

96 /142

97 /142

98 /142

99 /142

100 /142

101 /142

102 /142

103 /142

104 /142

105 /142

106 /142

107 /142

108 /142

109 /142

110 /142

111 /142

112 /142

113 /142

114 /142

115 /142

116 /142

117 /142

118 /142

119 /142

120 /142

121 /142

122 /142

123 /142

124 /142

125 /142

126 /142

127 /142

128 /142

129 /142

130 /142

131 /142

132 /142

133 /142

134 /142

135 /142

136 /142

137 /142

138 /142

139 /142

140 /142

141 /142