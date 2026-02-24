TOKİ Uşak kura sonuçları: 500 bin konut Uşak TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun kurası, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekiliyor. Uşak TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izleniyor. İşte 500 bin sosyal konut hak sahipliği belirleme kurası Uşak TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Uşak TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.