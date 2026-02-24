Yeni Şafak
TOKİ Uşak kura sonuçları: 500 bin konut Uşak TOKİ kazananlar tam isim listesi

11:4724/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun kurası, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekiliyor. Uşak TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izleniyor. İşte 500 bin sosyal konut hak sahipliği belirleme kurası Uşak TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Uşak merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılıyor. İşte TOKİ Uşak kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Uşak TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Uşak TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


UŞAK TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

