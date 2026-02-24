TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut İzmir kurası

TOKİ İzmir kura çekilişi için geri sayım sürüyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. TOKİ İzmir sahipliği kurası çekiliş tarihi, henüz açıklanmazken, İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. İşte 500 bin konut İzmir kura çekilişine katılacaklar listesi.

1 /66 TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda İzmir konut kura çekiliş tarihi henüz netleşmese de TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi İzmir kura çekilişine katılacakların listesi.

2 /66

3 /66

4 /66

5 /66

6 /66

7 /66

8 /66

9 /66

10 /66

11 /66

12 /66

13 /66

14 /66

15 /66

16 /66

17 /66

18 /66

19 /66

20 /66

21 /66

22 /66

23 /66

24 /66

25 /66

26 /66

27 /66

28 /66

29 /66

30 /66

31 /66

32 /66

33 /66

34 /66

35 /66

36 /66

37 /66

38 /66

39 /66

40 /66

41 /66

42 /66

43 /66

44 /66

45 /66

46 /66

47 /66

48 /66

49 /66

50 /66

51 /66

52 /66

53 /66

54 /66

55 /66

56 /66

57 /66

58 /66

59 /66

60 /66

61 /66

62 /66

63 /66

64 /66

65 /66