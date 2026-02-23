Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi 2026 kaç TL olur, resmi açıklama ne zaman? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tahmini tutar

18:4023/02/2026, Pazartesi
Emekli bayram ikramiyesi 2026 için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü, bayram ikramiyesi tutarına yapılacak olası artışta. Ekonomi yönetiminin masasında 5.000 TL, 5.500 TL ve 6 bin TL olmak üzere üç ayrı zam senaryosu bulunuyor. Nihai kararın mart ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubunun gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon baskısı karşısında emekliler, bayram ikramiyesi tutarının güncellenmesini talep ediyor. Hükümetin ekonomi programı çerçevesinde yürütülen çalışmaların mart ayında sonuçlanması öngörülüyor.

Üç farklı zam formülü masada


2025 yılında 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi için 2026’da üç alternatif üzerinde duruluyor. İlk senaryoya göre ödeme tutarının 5.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu seçeneğin hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda toplam 10.000 TL ikramiye alacak.


İkinci senaryoda ise rakamın 5.500 TL’ye yükseltilmesi gündemde. Bu durumda yıllık toplam ödeme 11.000 TL’ye ulaşacak. Diğer bir alternatif ise 6.000 TL'lik rakam olarak iddialar arasında yer alıyor. Emekli derneklerinin talepleri ve alım gücünün korunması hedefi doğrultusunda bu alternatif de değerlendirme sürecinde bulunuyor.


Maaş zamlarının ardından gözler ikramiyede


Yıl başında yapılan düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında artış uygulanmıştı. En düşük emekli maaşında da yüzde 18,48 oranında artış yapılmıştı. Maaş düzenlemelerinin ardından şimdi odak noktası bayram ikramiyesi 2026 tutarına çevrildi.


Ekonomi yönetimi, bütçe dengesi ile enflasyonla mücadele hedeflerini birlikte gözeterek bir karar hazırlığı yürütüyor. Özellikle mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödeme takvimi, emeklilerin beklentisini daha da artırmış durumda.

Ödeme takvimi ne zaman netleşecek?


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde teknik çalışmalar sürüyor. Etki analizinin tamamlanmasının ardından belirlenen tutarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Ardından gerekli yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi öngörülüyor.


2026 yılında Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

