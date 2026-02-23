Emekli bayram ikramiyesi 2026 kaç TL olur, resmi açıklama ne zaman? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tahmini tutar

Üç farklı zam formülü masada





2025 yılında 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi için 2026’da üç alternatif üzerinde duruluyor. İlk senaryoya göre ödeme tutarının 5.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu seçeneğin hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda toplam 10.000 TL ikramiye alacak.





İkinci senaryoda ise rakamın 5.500 TL’ye yükseltilmesi gündemde. Bu durumda yıllık toplam ödeme 11.000 TL’ye ulaşacak. Diğer bir alternatif ise 6.000 TL'lik rakam olarak iddialar arasında yer alıyor. Emekli derneklerinin talepleri ve alım gücünün korunması hedefi doğrultusunda bu alternatif de değerlendirme sürecinde bulunuyor.



