ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi? Kuraya katılacak isimler

ANKARA TOKİ KURASI NE ZAMAN 2026?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için kura çekim tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Güncel duyurular incelendiğinde, Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisinin paylaşılmadığı görülüyor. TOKİ, kura takvimini resmî internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Ankara’daki kura çekimine ilişkin tarih ve saat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmî açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.