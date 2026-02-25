Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan ALES 2026 sınav takvimi, yüksek lisans ve doktora başvuruları ile araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımlarını planlayan adaylar için yol haritasını ortaya koydu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl da üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri

2026 yılının ilk oturumu olan ALES/1, 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. Bu oturum için başvurular 25 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Haziran 2026’da ilan edilecek.

Yılın ikinci sınavı ALES/2, 26 Temmuz 2026’da yapılacak. Adaylar 10–18 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sonuçların açıklanma tarihi ise 14 Ağustos 2026 olarak duyuruldu.

Son oturum olan ALES/3 ise 29 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek. 7–15 Ekim tarihleri arasında başvurular kabul edilecek, sonuçlar 17 Aralık 2026’da erişime açılacak.

Sınav merkezi tercihi nasıl yapılacak?

ALES başvuru sürecinde adaylar, birinci tercih olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet illerini yazacak. İkinci tercih ise adayın talebine göre belirlenecek. Tercih değişiklikleri, başvuru süresi boyunca ve geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Süre tamamlandıktan sonra sınav merkezi değişikliği mümkün olmayacak.

ÖSYM, başvuru yoğunluğuna göre yeni sınav merkezleri açma ya da bazı merkezleri iptal etme yetkisine sahip. Kapasitesi dolan veya iptal edilen merkezleri tercih eden adaylar, uygun görülen başka bir merkeze atanabilecek. Adayın sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmayacak.

Lefkoşa sınav merkezine ilişkin özel düzenleme de takvimde yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, eğitim hayatının herhangi bir aşamasını KKTC’de tamamlayanlar veya KKTC’de görevli T.C. kamu personeli ile aileleri bu merkezi tercih edebilecek. Gerekli belgelerin ilgili koordinatörlüğe ibraz edilmesi şartı bulunuyor.

Sınava girişte zorunlu belgeler

ALES’e katılacak adayların, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin internet adresinden temin edecekleri fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Bu belge adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Üzerinde fotoğraf bulunmayan veya üzerinde ek işaret bulunan belgeler geçersiz sayılacak.

Kimlik belgesi olarak fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport kabul edilecek. Belirlenen resmi belgeler dışında sürücü belgesi, öğrenci kimliği gibi evraklar sınav girişinde geçerli sayılmayacak. Kimlik ve sınav giriş belgesi eksik olan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınav salonuna alınmayacak.