Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Son dakika gelişmeler

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiye tutarları için resmi açıklamalar iple çekiliyor. Yaklaşık 16 milyon emekli, bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak hesaplara geçen emekli ikramiyelerine bu sene bin liralık artış yapılması öngörülüyor. İşte detaylar...