Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Son dakika gelişmeler

Emekli bayram ikramiyelerinde gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Ramazan ayı içerisinde bulunduğumuz bu günlerde, bayramın da yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ikramiye ödemelerinin ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağı konusunu yakından takip ediyor. 2026 yılı emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili güncel tahminler ve son gelişmeler sayfamızda.
Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiye tutarları için resmi açıklamalar iple çekiliyor. Yaklaşık 16 milyon emekli, bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak hesaplara geçen emekli ikramiyelerine bu sene bin liralık artış yapılması öngörülüyor. İşte detaylar...
Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Resmi açıklama var mı?
Ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri belli olacak. Henüz resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan emekli ikramiyelerinin bu sene 5 bin TL ile 6 bin TL seviyeleri arasında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde ikramiyelere yönelik açıklama yapması bekleniyor. Resmi duyuru geldiğinde anlık olarak sayfamızda yer alacak.
Toplam ödeme senaryoları
İkramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde emekliler 2026 yılı içinde iki bayramda toplam 10 bin TL ödeme alacak. Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkarılması durumunda yıllık toplam ödeme 11 bin TL’ye yükselecek. 6 bin TL senaryosunda ise Ramazan ve Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 12 bin TL ödeme yapılmış olacak.
Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme nasıl yapılacak
Vefat eden sigortalının ardından dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri, bayram ikramiyesini hisse oranına göre alacak. Yüzde 75 oranında aylık alan bir hak sahibi, belirlenen ikramiyenin yüzde 75’i kadar ödeme alırken; yüzde 50 oranında aylık alanlar yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise dörtte birini alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar için de ödeme, gelir oranı esas alınarak hesaplanacak. 65 yaş aylığı alan hak sahiplerine ise belirlenen tutar tam olarak yatırılacak.
Ödeme takvimi mart ayında netleşecek
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başladı. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında bayram ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Taslak takvime göre Bağ-Kur emeklilerine 9 Mart’ta, Emekli Sandığı kapsamındakilere 10 Mart’ta ödeme yapılması öngörülürken, SSK emeklilerinin maaş günlerine göre 11-13 Mart tarihleri arasında ödeme alması planlanıyor. Kesin tarih ve tutar, yapılacak resmi açıklamayla belli olacak.