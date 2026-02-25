Yeni Şafak
Telefonda NFC özelliği nasıl açılır?

15:58 25/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
NFC özelliği açma
Telefonlardaki NFC özelliği, iki cihazın birkaç santimetrelik çok kısa mesafede kablosuz olarak veri alışverişi yapmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu özellik sayesinde temassız ödeme yapabilir, toplu taşıma kartı gibi telefonu kullanabilir, başka bir NFC uyumlu telefona hızlıca dosya aktarabilir veya e Devlet ve bankacılık işlemlerini hızlı ve daha güvende yapabilirsiniz. İşte telefonda NFC özelliği açma yolları.

Akıllı telefonlar, gelişen donanım ve yazılım özellikleri sayesinde günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Temassız ödeme yapmaktan toplu taşıma kartı yerine telefonu kullanmaya, hızlı veri paylaşımından akıllı cihaz eşleştirmeye kadar birçok işlem artık saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Bu noktada öne çıkan teknolojilerden biri de NFC’dir.

NFC, iki cihazın birbirine çok kısa mesafeden kablosuz olarak veri aktarımı yapmasını sağlar. Özellikle temassız ödeme sistemlerinde sıkça kullanılan bu teknoloji, güvenli ve pratik bir iletişim altyapısı sunarak hayatı daha hızlı ve konforlu hale getirir.

NFC Özelliği Nasıl Açılır?

Mobil telefonu ile temassız ödeme, hızlı veri aktarımı ya da kart okuma gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar, telefonda NFC nerede ve nasıl açılır sorusunu sıkça gündeme getiriyor. NFC (Near Field Communication) özelliğini kullanabilmek için öncelikle cihazınızın bu donanıma sahip olması gerekiyor; çünkü her modelde NFC desteği bulunmayabiliyor.

iOS Cihazlarda NFC Nasıl Açılır?

Eğer cep telefonunuzda NFC özelliği varsa, bu özellik genellikle
ayarlar
menüsünde yer alır. Eğer iOS işletim sistemine sahip bir cep telefonunuz yani bir iPhone’unuz varsa, NFC özelliğini açmak için öncelikle “
Ayarlar
” menüsüne giriş yapmanız gerekir. Ardından burada yer alan “
Bağlı Cihazlar
” sekmesine dokunmalısınız. Açılan ekranda karşınıza çıkan “
NFC
” menüsüne tıkladıktan sonra “
NFC’yi Etkinleştir
” simgesine dokunmalısınız.

Android Cihazlarda NFC Nasıl Açılır?

Android cihazlarda da NFC özelliğini açmak oldukça kolaydır. Öncelikle “
Ayarlar
” menüsüne giriş yapmanız ardından da “
Bağlantı Tercihleri
” ya da “
Diğer Bağlantılar
” seçeneklerinden birine dokunmalısınız. Sahip olduğunuz marka ya da modele göre karşınıza bu iki seçenekten biri çıkacaktır. Bu menü içerisinden “
NFC
” kısmına giderek NFC özelliğini açabilirsiniz.
