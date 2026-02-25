KKTC'den GKRY'ye şap hastalığına karşı aşı desteği: 10 bin doz gönderildi

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Veteriner Dairesi ekiplerince Güney Kıbrıs'a gönderilmesi planlanan 20 bin doz şap aşısının 10 binlik ilk partisinin bugün teslim edildiği bildirildi.