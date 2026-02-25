Yeni Şafak
KKTC'den GKRY'ye şap hastalığına karşı aşı desteği: 10 bin doz gönderildi

17:3025/02/2026, Çarşamba
AA
KKTC, GKRY’ye ilk etapta 10 bin doz aşı gönderdi.
KKTC, GKRY’ye ilk etapta 10 bin doz aşı gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bölgede yayılma riski taşıyan şap hastalığına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 10 bin doz aşı gönderdi. İlk partinin teslim edildiği belirtilirken, kalan 10 bin dozun da ilerleyen günlerde ulaştırılması planlanıyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla teknik işbirliğinin sürdüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 10 bin doz şap aşısı gönderdi.

İlk parti teslim edildi

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Veteriner Dairesi ekiplerince Güney Kıbrıs'a gönderilmesi planlanan 20 bin doz şap aşısının 10 binlik ilk partisinin bugün teslim edildiği bildirildi.

Teslimatın bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla teknik işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kalan 10 bin doz aşının ise ilerleyen günlerde teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Güney Kıbrıs'ta itlaflar başladı

Öte yandan Politis gazetesine göre, Güney Kıbrıs'ta, Larnaka bölgesindeki bazı mandıra ve besi çiftliklerinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından dün Koordinasyon Merkezi oluşturuldu ve hayvan itlafları başladı.

Şap hastalığının hızla yayılması ve birçok çiftlikte görülmesi üzerine Güney Kıbrıs'ın tamamının 21 günlüğüne karantinaya alındığı bildirilmişti.



