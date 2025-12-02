Tatil için geldiği GKRY'de kalbi çalındı

Graley’in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY’de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti. Graley’in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.