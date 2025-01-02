Regaip Kandili, İslam âleminde mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen, rahmet, mağfiret ve bereket dolu gecelerden biridir. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile ''Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?'' sorusu yanıt buldu. İşte Diyanet takvimi ile 2025 Regaip Kandili tarihi…
Regaip Kandili tarihi belli oldu. 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili üç ayların girmesinin ardından idrak edilecek ilk gecedir. Regaip Kandili Müslümanlar için önemli ve mübarek bir gecedir. Bu gecede ibadet etmenin sevabı da kat kat fazla kabul edilmektedir.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
KANDİL GÜNLERİ 2025
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 31 Ocak 2025, Cuma
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba
REGAİP NEDİR, REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili, kelime anlamı itibarıyla "rağbet edilen" ve "hibe edilen," yani çeşitli hediyelerin sunulduğu anlamını taşır. Aynı zamanda "Regaip," kendisine rağbet gösterilen, arzulanıp talep edilen, bol ve bereketli bağış anlamlarını barındıran “ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu özel gece, yüce Allah’ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinin diğer zamanlara kıyasla daha fazla tezahür ettiği, samimi bir kalple Allah’a yönelenlerin bağışlanmayı umduğu bir gece olarak nitelendirilmiştir. Müminlerin gönülden temennilerde bulunduğu bu anlam yüklü geceye, bu nedenle "Regaib" adı verilmiştir.
Regaip gecesi, İslam’da mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının ilk kandil gecesidir. Bu geceye "kandil" isminin verilmesi ise Osmanlı dönemine dayanmaktadır. II. Selim’in saltanatı sırasında (1566-1574), camiler minarelerde kandiller yakılarak aydınlatılmış ve bu gelenek zamanla "kandil gecesi" olarak adlandırılmıştır. Üç ayların başlangıcı olması hasebiyle Regaip Kandili, Müslümanlara bir armağan ve maneviyat dolu bir fırsat gecesi olarak kabul edilir.