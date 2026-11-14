Pilotların son hamlesi faciayı önledi

Kaza kırıma uğrayan helikopterde pilotlar Binbaşı Erdem Çimen ve Binbaşı Orhun Pınar ile astsubaylar Serkan Önder ve Hüseyin Zehir, Ankara'da bugün yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında, pilotların olası bir faciayı önlemek için son ana kadar çaba gösterdiği ortaya çıktı. Düşüş sırasında helikopterin yönünü yerleşim alanlarından uzaklaştırmaya çalışan pilotların müdahalesi sayesinde bölgede daha büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçildi.

YERLEŞİM ALANINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

12 Kasım akşamı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen helikopterde Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

KONTEYNER KENTİN YAKININDA DÜŞTÜ

Helikopterin düştüğü noktanın yerleşim alanlarına oldukça yakın olduğu, yaklaşık 300 metre mesafede ise depremzedeler için oluşturulan bir konteyner kentin bulunduğu öğrenildi. Pilotların sivil vatandaşların zarar görmemesi için helikopteri boş bir alana yönlendirmeye çalıştığı belirtildi. Son ana kadar hava aracını evlerin üzerine düşürmemek için çaba gösteren pilotların bu müdahalesi, olası can kayıplarının önüne geçti. Kaza sırasında helikopterden kopan parçalar, yakındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Olayda yaralanan 2 vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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ACI HABER ULAŞTIRILDI

Şehit olan 4 askerin ailelerine acı haber ulaştırıldı. Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in İzmir’de, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın Ankara’da, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir’in Hatay’da, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in ise Kayseri’de yaşayan ailelerine şehadet haberi verildi. Şehit Erdem Çimen’in 41 yaşında ve 2 çocuk babası olduğu, babası Turan Çimen’in emekli albay olduğu öğrenildi. 37 yaşındaki şehit Orhun Pınar’ın 1 çocuk babası olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in evli ve 9 aylık bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Dört şehidin cenazesi bugün Ankara'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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