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Dolmabahçe'de kritik zirve: Türkiye ile Katar arasında beş anlaşma imzalandı

18:09, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:26, 13/11/2026, Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda beş anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasındaki "Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasında "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı arasında "Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Karşılıklı Savunma Anlaşması" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliğe bir boyut daha kazandıracağını, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.



Gündem
Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi
Dünya
Katar Emiri ve Ahmed Şara Antalya’da görüştü

Başlıklar :TürkiyeKatarİmzaAnlaşma
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Dolmabahçe'de kritik zirve: Türkiye ile Katar arasında beş anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda beş anlaşma imzalandı.
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