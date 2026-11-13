Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten şehitler için Türkiye'ye taziye mesajı

İran'ın "Türkiye'yi işgalden biz koruduk" iddiasına Mete Yarar'dan çok sert tepki: Bu kadar büyük bir gaf olmaz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, İsrail'in Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik olası işgal girişimlerini Tahran yönetiminin engellediği yönündeki iddialarına Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’dan çok sert tepki geldi. İran'ın kendi iç güvenlik açıklarına ve suikastlara engel olamazken bu tür iddialarda bulunmasını eleştiren Yarar, "Siz bu kadar büyükseniz Esad'ı yıktırmasaydınız, kendi liderlerinizi korusaydınız. Türkiye kendi göbek bağını kesecek güçtedir" dedi.